REPUBBLICA, Belotti subito titolare. Servono i suoi gol

Come sottolinea l'edizione odierna di Repubblica(Firenze), la Fiorentina e il calcio offensivo di Vincenzo Italiano sono l'ambiente ideale per il rilancio di Andrea Belotti dopo l'esperienza poco positiva alla Roma. Il tecnico siciliano ha spiegato al Gallo, nell'unico allenamento svolto ieri dall'ex Torino, i movimenti e gli schemi della sua viola, poi toccherà a lui mettere in rete i tanti palloni che dagli esterni arriveranno in area di rigore. Stasera a Lecce, in una gara fondamentale per la corsa all'Europa dei viola, Italiano potrebbe affidarsi subito al Gallo. Il dubbio di formazione principale infatti, considerando anche le tante assenze negli altri reparti e soprattutto sulle ali, riguarda proprio la punta centrale. La Fiorentina ha bisogno delle reti dell'ex attaccante della Roma e che sia dal primo minuto o a gara in corso, sicuramente esordirà.

Una cosa simile era accaduta anche con Faraoni nella sfida contro l'Udinese. Per il resto Terracciano tra i pali, Kayode e Biraghi terzini con Milenkovic e ranieri al centro della difesa. Scelte obbligate da centrocampo in su, con Lopez e Duncan in mediana e Sottil, Bonaventura e Nico sulla trequarti.