REPUBBLICA, Arthur&Arthur si prendono la scena

Da un Arthur ad un altro Arthur: l'edizione odierna di Repubblica confronta i momenti dei due omonimi di casa Fiorentina. Cabral ha stappato la stagione della squadra di Italiano con un pregevole gol in amichevole contro il Parma, una rete che certifica come l'attaccante brasiliano si sia presentato in ritiro con grande voglia e anche una discreta condizione fisica. Tanto che dall'Inghilterra rimbalza anche lo scenario di un Tottenham interessato in caso di addio di Kane.

Intanto però ha accolto nella scuderia dei brasiliani il neo arrivato Arthur: l’ex Juventus ha svolto ieri le visite mediche, si è immerso nella prima giornata full time al Viola Park e ha iniziato a prendere confidenza con la sua nuova realtà in attesa di capire il grado di condizione fisica e se potrà essere impiegato già domani qualche minuto nell’amichevole contro il Catanzaro