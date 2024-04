REPUBBLICA FI., Rotazioni sì ma vietato accontentarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vietato accontentarsi delle coppe, scrive La Repubblica (Fi). un po' perché il margine è ancora colmabile, un po' perché le vittorie in campionato porterebbero entusiasmo per affrontare al meglio le sfide europee. Italiano terrà certamente di conto dell'imminente impegno in Conference contro il Viktoria Plzen ma arrivare all'appuntamento con una vittoria a Torino darebbe un grosso slancio al morale e alle energie. Ciò che può fare il tecnico gigliato, scrive il quotidiano, è concentrarsi tutt'al più su qualche rotazione, dando la possibilità di giocare in campionato agli elementi della rosa che finora sono stati impiegati meno.

Stasera, ad esempio, secondo Repubblica potrebbe tornare in campo dal primo minuto Arthur. Il brasiliano è stato assente nelle ultime gare e potrebbe sfruttare la vetrina dell'Allianz Stadium per mettersi in mostra con la squadra in cui tornerà a giugno, una volta terminato il prestito con i viola.