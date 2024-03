REP. FI, Volantinaggi e cani anti esplosivo: i rischi per domani

FirenzeViola.it

Un grosso dispiego di forze dell’ordine si prepara ad accogliere i tifosi del Maccabi Haifa, in arrivo per la gara con la Fiorentina di domani al Franchi. Sulle sue pagine odierne, la Repubblica (Firenze) ricostruisce le misure e le precauzione che verranno attuate - come già fatto da FirenzeViola.it -: la squadra israeliana verrà seguita passo dopo passo da un massiccio servizio di sicurezza, dall’aeroporto fino all’albergo e al trasferimento all’Artemio Franchi. Previsto l’impiego di rinforzi da fuori regione, per gestire anche la presenza dei sostenitori ospiti (dall’arrivo negli aeroporti di Firenze e Pisa alle vie del centro) e tenerli al riparo da possibili provocazioni.

L'arrivo di alcuni tifosi si attende già oggi, ma la maggior parte è prevista per domani - si legge -. C’è inoltre la questione dell’aperto sostegno di parte di tifosi della curva (e non solo) alla causa palestinese: probabile che qualcuno cerchi di raggiungere gli spalti proprio con la bandiera palestinese, sfidando il regolamento dello stadio che vieta l’ingresso di bandiere non legate alle squadre in campo. Fuori dal Franchi, secondo fonti di polizia, potrebbero esserci volantinaggi e manifestazioni improvvisate, sempre a sostegno del popolo palestinese e contro l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, motivo per cui i controlli delle forze di polizia si concentreranno anche su questo, per evitare incroci potenzialmente rischiosi con i sostenitori del Maccabi Haifa.

Verrà impiegato un numero di steward doppio rispetto alle partite di campionato o coppa, con il compito tra gli altri di bloccare l’accesso al parterre di tribuna e di maratona, chiusi in quanto più vicini al terreno di gioco e privi di protezioni come barriere o plexiglass. All’ingresso anche metal detector ad ogni accesso di tribuna, curva Fiesole e Maratona. Saranno controllati zaini, borse e power bank per scovare oggetti rischiosi e pericolosi. Previsto, dentro e fuori dall’impianto, anche l’impiego di cani anti esplosivo. Ogni persona verrà perquisita da cima a fondo, e in prefettura si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulle misure da adottare. Oltre ai consueti divieti sulla vendita da asporto di alcolici (per il centro storico e l’area dello stadio), il Comitato ha stabilito una serie di prescrizioni di sicurezza come la chiusura al transito, già dalla giornata di oggi, di viale Paoli e Via Valcareggi.