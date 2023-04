REP.FI., Viola, niente scherzi: con il Monza per ripartire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze), è presente un focus legato alla sfida di questo pomeriggio tra Monza e Fiorentina in chiave viola. Come spiega il quotidiano, la partita di oggi rappresenta una gara spartiacque per il cammino europeo della Fiorentina attraverso il campionato. Con otto giornate da giocare e con i quindici punti restituiti, momentaneamente, alla Juventus la settimana ha visto i viola tornare a sette punti, otto per lo scontro diretto, dal settimo posto, attualmente occupato dall’Atalanta. Ecco quindi che la prima volta nella massima serie all’U Power Stadium dovrà portare in Serie A quei punti necessari a rendere il finale di stagione vivo e non soltanto un allenamento in vista delle coppe. Del resto, pur approdando in semifinale di Conference, nelle ultime quattro uscite la Fiorentina ha perso solo una volta. In trasferta in Serie A i viola non prendono gol da tre partite, hanno ottenuto solo successi e a Monza puntano a vendicarsi dell'1-1 dell'andata.