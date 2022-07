REP. FI., Viola con 54 giocatori in rosa. Tre anni fa...

La Fiorentina in rosa ha un totale di 54 giocatori, il 38% in meno di tre anni fa quando ne aveva 87. Come riporta La Repubblica (ed. Firenze), quello della società viola non è stato un lavoro semplice e guardando le convocazioni per il ritiro di Moena è facilmente intuibile il perché: ci sono Jacob Rasmussen, Tofol Montiel e molti altri esuberi. Una lista di quel tipo, lasciata in eredità al club di Commisso, ha pesato nelle operazioni di mercato e nel monte ingaggi, per non considerare le minusvalenze che, su un campione di 22 giocatori che la Fiorentina si è ritrovata nel 2019, è stata di 45 milioni. I casi sono davvero tanti, così come le ingenti commissioni che sono state pagate in passato, ma ora sembra che, piano piano, le cose stiano cambiando.