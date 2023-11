REP. (FI), Viola, bilancio da Champions con Roma e Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella sua edizione odierna, la Repubblica (Firenze) torna sul bilancio della Fiorentina di questa stagione, pubblicato ieri dal club viola. Il quotidiano sottolinea come i ricavi siano saliti fino a 147,9 milioni, con un incremento del 30% rispetto al 2021/22.

Oltre ai ricavi da sponsor, il cambio di passo è arrivato soprattutto con le finali di Roma e Praga. Nonostante Commisso metta sempre in evidenza la mancanza dello stadio di proprietà, l’ultima stagione dei viola conferma invece che oltre il Viola Park e lo stadio i risultati sportivi sul campo hanno portato la Fiorentina in una dimensione diversa. La campagna europea, seppur nella terza competizione Uefa e la finale di Roma in Coppa Italia hanno alzato i ricavi a testimonianza di un legame imprescindibile tra piazzamenti e aspetto economico: una squadra che gioca le coppe offre visibilità, nazionale e internazionale.

Ma non finisce qui. A gennaio c’è la Supercoppa, la cui vincitrice si intascherà 7 milioni. Quanto al bilancio tra le altre voci interessanti spicca anche quella del monte ingaggi aumentato dagli 80,9 milioni di un anno fa agli 86,7 attuali, anche grazie all’acquisto di calciatori dal cartellino pesante come Arthur.