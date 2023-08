REP (FI), V. Park: inagibile e niente inaugurazione

© foto di Claudio Giovannini

L’inaugurazione del Viola Park, prevista per il prossimo 5 settembre, slitterà a data da destinarsi. Ad annunciare la novità è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, dopo un incontro al centro sportivo con l’architetto Marco Casamonti e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.Una bella doccia fredda, per un’inaugurazione che era stata pensata come grande evento: Rocco Commisso, di ritorno nelle prossime settimane dall’America, avrebbe aperto le porte del centro sportivo alle maggiori personalità del mondo del calcio e non solo. Tutto rimandato, anche se ancora non c’è certezza dei tempi.

E di conseguenza, in assenza dell’agibilità necessaria, sono state spostate di location anche le ultime due amichevoli pre- campionato, quella dell’11 e del 12 agosto contro Ofi Creta e Sestri Levante: anziché al Viola Park, e a porte chiuse, la società ha optato per farle al Franchi, con il pubblico che potrà quindi essere presente acquistando il regolare biglietto. Non solo, perfino le prime partite della Primavera — e a seconda dei tempi anche della Fiorentina Women’s — immaginate a Bagno a Ripoli saranno da disputare altrove, sempre per la mancata agibilità.