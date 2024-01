REP.FI., Una figuraccia storica: ora Commisso rilanci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche Giuseppe Calabrese, attraverso le pagine de La Repubblica (ed. Firenze), ha analizzato in un suo editoriale la sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Napoli in Supercoppa. Questi i concetti più importanti: "Un’occasione persa. Una figuraccia storica, una sconfitta senza appello. Peccato perché questo Napoli si poteva anche battere, e per Italiano sarebbe stato già molto arrivare alla terza finale. Invece no, si fanno le valige e si torna a casa. Non è servito a niente esserci, nemmeno a fare un po’ di soldi da spendere sul mercato. Il budget per chi esce subito è di 1,6 milioni, ci paghi giusto le spese.

Oppure un paio di giocatori a saldo, magari mezzi infortunati e da rilanciare. Un tipo che piace molto da queste parti. Invece la Fiorentina avrebbe bisogno di giocatori veri, pronti subito. Di investimenti importanti. Della volontà di Commisso di scommettere su questa stagione. Sì, perché se la Supercoppa è andata il resto è ancora a portata di mano. La zona Champions, la Coppa Italia, la Conference. Ma il progetto va puntellato con un mercato ambizioso. Barone dice che la Fiorentina non ha mai trattato Ngonge. Non sappiamo se sia vero o se lo abbia detto solo per coprire una figuraccia però sappiamo che un giocatore così avrebbe fatto parecchio comodo alla squadra di Italiano. Ma in questo momento oltre alle idee servono i soldi e pare che Commisso non abbia nessuna voglia di spendere".