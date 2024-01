REP.FI., Rodriguez: numeri sui livelli di Brekalo e Ikoné

FirenzeViola.it

Anche le pagine sportive odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si concentrano sull'acquisto sempre più probabile di Brian Rodriguez, un’operazione lampo ma che non nasce in maniera improvvisa.

Già nel 2020 Daniele Pradè aveva seguito uno dei talenti più promettenti della nuova generazione della Celeste. Rodriguez era una delle tante stelle lanciate dal Penarol e l’asta di allora premiò i Los Angeles Fc che acquistarono l’uruguaiano per 10 milioni di euro- Rodriguez, però, per quanto promettente non ha confermato le attese e in America ha segnato solamente nove gol in sessantacinque presenze con quattordici assist, prima di essere girato in prestito nel febbraio del 2021 all’Almeria in Spagna e di essere poi acquistato un anno dopo nel 2022 dall’America di Città del Messico. La media in questa ultima parte di carriera parla chiaro e una rete ogni cinque partite giocate non rende l’uruguaiano in partenza meglio di Brekalo e Ikoné.