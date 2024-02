REP. FI, Riecco Milenkovic, leader per trascinare il gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra i vari aspetti da tenere di conto in un gennaio disastro, c’è anche la fase difensiva. Domenica col Frosinone sarà squalificato Ranieri, con Milenkovic che farà rientro nella coppia titolare. Proprio sul centrale serbo si concentra oggi la Repubblica (Firenze): il difensore, tra i leader di questo gruppo, non gioca dal primo minuto in campionato dalla sfida di Reggio Emilia (persa per uno a zero) di oltre un mese fa. Ora è alla ricerca della sua condizione fisica migliore e anche del primo gol in stagione. Non ha mai avuto una media realizzativa molto elevata ma certo, specie sui calci piazzati a favore, ha sempre dato il suo contributo spesso decisivo.

E domenica col Frosinone, Italiano avrà bisogno del suo miglior Milenkovic, puntualizza il quotidiano: sia per la solidità in difesa sia per il supporto ai compagni in fase di sviluppo azione. Anche perché il momento è delicato e il tecnico fa affidamento anche sui suoi giocatori più rappresentativi per ritrovare la scintilla giusta. Con Arthur che si allena in maniera differenziata ed è in forte dubbio per domenica, Gonzalez reduce da un lungo infortunio e Bonaventura che vive un periodo tra i meno brillanti, ecco come il serbo già da domenica avrà la grande opportunità di riprendersi il posto da titolare trascinando anche caratterialmente un gruppo in difficoltà.

Un po’ come richiesto dal capitano Biraghi - scrive Repubblica -, altro interprete del reparto difensivo, nello sfogo a caldo dopo il ko col Lecce. È bene che sia tutto il gruppo, e non un singolo, a caricarsi la responsabilità di questo momento davvero negativo.