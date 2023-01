REP. FI., Prudenza su Amrabat ma il marocchino scalpita

La Repubblica Firenze, stamani in edicola, si sofferma su Sofyan Amrabat del quale Vincenzo Italiano aspetta a gloria il recupero. Col Marocco il classe '96 ha stupito tutti. Per fisicità, dinamismo, capacità di agire in una zona del campo nevralgica e strategica. In un ruolo che, a detta proprio di Italiano, a inizio stagione non piaceva particolarmente al marocchino. Rinnovo a parte, con la Fiorentina rassicurata dall’opzione automatica a suo favore che lo allunga fino al 2025, è il presente che conta. L’obiettivo è quello di recuperarlo al top della condizione per non rischiare infortuni in un momento così importante della stagione. Anche perché Amrabat si allena comunque in gruppo, prosegue quello che è il suo percorso e smania dalla voglia di tornare a essere protagonista in viola.