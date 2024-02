REP. FI, Periodo nero senza Nico, ma non è ancora al top

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La lunga assenza di Nico Gonzalez ha coinciso con il lungo periodo di flessione patito dalla Fiorentina. Lo rimarca oggi la Repubblica (Firenze), appuntando che quando non c’è stato l’argentino si è registrata la serie più negativa della stagione dove la Fiorentina ha raccolto soltanto un punto in quattro gare di campionato, senza dimenticare la dura sconfitta subita in Supercoppa. Giustamente però, Italiano e lo staff tecnico non hanno forzato i tempi i recupero, con l’ex Stoccarda che si è preso tutto il tempo necessario per recuperare al meglio.

La sensazione - si legge - è che Gonzalez necessiti ancora di un po’ di tempo per tornare a pieno regime. Italiano sa che con Nico molti dei problemi in fase offensiva si potrebbero risolvere più facilmente. Senza l’argentino la Fiorentina era riuscita comunque a totalizzare dieci punti in cinque partite. Il tecnico infatti, grazie ad alcuni accorgimenti anche tattici, aveva ottenuto il massimo dalla sua squadra: baricentro più basso, una difesa molto più attenta, la capacità di stringere i denti senza badare troppo all’estetica del gioco. Alla distanza però l’assenza di Nico si sente, per questo lo stanno gestendo con grande attenzione. Per il bene del giocatore, della squadra e delle ambizioni di una Fiorentina che con Nico in campo è molto più serena.