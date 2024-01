REP. (FI), Perché Ikoné? Squadra non all'altezza della coppa

FirenzeViola.it

In uno stadio semi deserto, con le curve vuote e gli altri settori che non riescono a fornire l’immagine che il calcio italiano avrebbe voluto mostrare al mondo intero nell’intento di ribadire come si voglia aprire a nuovi palcoscenici. È la cornice che fa da sfondo alla debacle della Fiorentina col Napoli, riporta oggi la Repubblica (Firenze). Che sottolinea il peso di un calcio di rigore, sbagliato dai viola. Si sbraccia Arthur verso la panchina, ci sarebbe anche Beltran. Ma il pallone se lo prende proprio Ikoné e dal dischetto manda nella curva desolata la speranza della Fiorentina di riacciuffare la gara e sognare il ribaltone con vista sulla finalissima di lunedì prossimo. Ma perché, Ikoné?

Senza Nico, rigorista per eccellenza ( ieri sera tornato in panchina), batte chi se la sente. Tema che in questi giorni prenderà il sopravvento accompagnando una sconfitta che ha già preso il largo. Italiano che prova a rimescolare qualcosa nella ripresa, inserendo anche Nzola e togliendo Biraghi che diffidato ( e ammonito) salterà la prossima gara di campionato con l’Inter. La Fiorentina prova a rimediare, il Napoli la beffa in ripartenza. L’allenatore - si legge - ha bisogno di rinforzi, per una squadra che vorrebbe ambire al quarto posto ma che pare stanca, specie dal punto di vista mentale. Ci sono zone da coprire, da rinforzare. Difetti da affinare, altri da dimenticare. Ieri i viola non sono stati all’altezza della gara, e questo non è un bel segnale per il prosieguo della stagione - conclude il quotidiano -.