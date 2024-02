REP.FI., Parisi-Lopez: Italiano è in cerca di risposte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La profondità della rosa, scrive La Repubblica (Firenze), in certe situazioni, dovrebbe aiutare a fare un ricambio e a tenere alto il ritmo. Tuttavia, Italiano finora non è riuscito ad avere i segnali sperati da alcune delle seconde linee, specialmente da Parisi e Maxime Lopez. I due arrivarono in estate da perfette pedine per il sistema di gioco del Mister eppure - nonostante alcune parentesi discrete - non stanno riuscendo a rispettare le aspettative.

Parisi torna nello stadio che lo ha reso grande e si spera che possa ritrovare quella corsa, quegli inserimenti e quelle verticalizzazioni che avevano incantato il Castellani. A Firenze, dopo la parentesi giocata a desta per gli infortuni di Dodo e Kayode, il classe 2000 di Avellino nelle ultime undici gare ha giocato titolare solo contro l’Inter, poi sei panchine e una tonsillite che lo hanno tenuto lontano dall’unico successo viola del 2024.

Discorso simile per Maxime Lopez, arrivato all’ombra del Duomo per alternarsi con Arthur e permettere al brasiliano di gestire i suoi momenti non al top ma che nelle ultime otto gare è stato impiegato soltanto tre volte. Il francese deve crescere se vuole tornare ai primi posti nelle gerarchie di Vincenzo Italiano e, soprattutto, se vuole conquistare quel riscatto a 9 milioni che al momento resta piuttosto dubbio.