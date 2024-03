REP. FI., Oggi esame migliore per una Viola schizofrenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Bella, intensa nei novanta minuti e piacevole nel gioco con la Lazio, soporifera, piatta e incapace di sfruttare la superiorità numerica con il Torino, caparbia nel ribaltare il risultato, vincere la partita e andare oltre i limiti difensivi contro il Maccabi. La Fiorentina - scrive la Repubblica (Firenze) - in dieci giorni ha offerto tre versioni diverse: una schizofrenia di prestazioni che rendono la squadra di Italiano discontinua, a tratti illeggibile, brava a sorprendere laddove tutti si aspettano una caduta e di inabissarsi quando invece è necessario uno squillo.

E per capire quale faccia sia la migliore e quali prospettive per il futuro attendersi non c’è occasione migliore della partita di stasera, con la Roma. Una vera e propria tesi di laurea contro la squadra più in forma del momento, rinata con De Rossi e capace in campionato di vincere sei partite su sette, di migliorare ogni parametro e di presentarsi al Franchi come un meccanismo perfetto.