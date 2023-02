REP. FI., Oggi Brekalo all'esordio da ex. Nico...

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze fa il punto della situazione in casa Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro il Torino. Dopo lo scossone della vigilia causato dalla vicenda Amrabat, con la conseguente esclusione dai convocati del marocchino, anche le scelte di formazione saranno cambiate. Possibile il ritorno dal primo minuto di Mandragora in cabina di regia. In attacco gran parte delle speranze saranno affidate a Nico Gonzalez, troppo importante l’argentino per privarsene in una gara così delicata. Prima convocazione, da ex, per Brekalo. Il croato, come detto da Italiano, ha poca benzina nelle gambe ma potrebbe essere utilizzato per un assalto finale.