REP. FI., Nodo biglietti Curva Ferrovia: le idee in ballo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta da sciogliere il nodo biglietti in Curva Ferrovia per la nuova stagione che tra poco comincerà. Dopo l’esclusione dalla campagna abbinamenti, resta da capire come gestire il settore dello Stadio Artemio Franchi. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, potrebbero essere comunque venduti dei biglietti per le singole partite almeno fino a novembre/dicembre, magari con agevolazioni per le scuole.