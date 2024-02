REP. FI, Niente alibi. Cuore ultras, al fianco della squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina è arrivata al momento cruciale della stagione, con un mese e mezzo davanti ad altissima intensità tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Ma come ci arrivano i viola? Se lo chiede e prova a rispondere la Repubblica (ed. Firenze), rimarcando che Italiano professa serenità. Rispedisce al mittente l’immagine di un gruppo che nell’ultimo periodo ha perso entusiasmo e ribadisce quale sia l’obiettivo in classifica, ovvero migliorare il 7-8° posto.

Dal mercato, Italiano si aspettava qualcosa di più. Ma questo non deve diventare un alibi. La squadra però non sta rispondendo come vorrebbe, complici le difficoltà palesate da Arthur, Bonaventura e Gonzalez per motivi diversi. Così come non sono certo passate inosservate, anche alle orecchie del gruppo, le parole pubbliche di sfogo da parte del capitano Biraghi. È il momento della compattezza: mettere da parte le scorie personali e restare uniti per affrontare un calendario che nelle difficoltà può esaltare per il bene della Fiorentina e dei suoi tifosi. E proprio gli ultras - ribadisce il giornale - hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro amore nei confronti della maglia. Ribadendo che saranno sempre al fianco di Italiano e della sua squadra se questi daranno tutto sul campo. Comprendendo dunque la delusione del tecnico sul mercato (i cori col Frosinone hanno commosso Italiano) e quella della squadra per non aver assecondato le legittime speranze di poter correre per il quarto posto.