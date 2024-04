REP. FI., Milenkovic-Vlahovic: l'esito dello scontro

FirenzeViola.it

"Amici nella vita sempre, amici in campo mai, soprattutto da quando le loro strade due anni fa si sono divise. Fiorentina- Juventus per Milenkovic ha il sapore particolare, dal gennaio 2022, dell’incrocio con il fratello minore Vlahovic". Repubblica (edizione Firenze) punta la lente di ingrandimento sul duello tutto serbo avvenuto nel cuore dello Stadium tra Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic.

Un incrocio non proprio diretta da un punto di vista tattico: Allegri ha scelto per Dusan il centrodestra, in modo da attaccare Ranieri, mentre a Milenkovic è toccato spesso il compito di fronteggiare Chiesa. Ma i due "amici-nemici" si sono trovati comunque a incrociare i tacchetti, come in occasione del provvisorio 2-0, proprio di Vlahovic, poi annullato dal Var, situazione in cui l'attaccante di casa aveva rubato il tempo al numero quattro in viola. Alla fine dal duello ruvido ma corretto ne escono entrambi a testa alta ma delusi: Milenkovic riesce a fermare l'amico ma torna a casa con zero punti, Vlahovic è autore di una buona partita ma deve ancora una volta rimandare l'appuntamento col primo gol alla Fiorentina. E chissà che fra circa un mese, il prossimo 15 maggio, a Roma, non ci possa essere l'ennesimo remake della sfida serba in finale di Coppa Italia...