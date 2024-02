REP.FI, La polvere magica soffiata via dalle maglie viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si analizza il momento della Fiorentina, alla luce del pari ottenuto contro l'Empoli in trasferta: come scrive il quotidiano, qualcuno ha soffiato sulla polverina magica che fino a un mese e mezzo fa era sparsa sopra le maglie di ogni giocatore della Fiorentina. Era quello il tempo delle vittorie di carattere, senza Gonzalez in campo causa infortunio, con una squadra che si muoveva in modo compatto, armonioso.

Uniti, convinti sotto il credo dell’obiettivo più prestigioso. Quello della Champions. Un mese e mezzo dopo, con la Fiorentina che ha raccolto soltanto cinque punti nelle ultime sette gare di campionato, arrivano i fischi, i primi cori di contestazione da parte degli oltre 4 mila tifosi viola arrivati in massa allo stadio Castellani.