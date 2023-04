REP. FI., La gara che serviva, ma serve più cinismo

FirenzeViola.it

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in tema Fiorentina, con in primo piano la vittoria di ieri contro la Cremonese. Di seguito un estratto: "E una è andata. Dopo appena novanta minuti la strada che porta in finale si è accorciata. La Fiorentina è più forte della Cremonese, e lo ha dimostrato anche ieri sera, però al di là delle parole serviva un risultato che mettesse a posto le cose. La vittoria nella semifinale di andata è stata netta, mai in dubbio, legittima. Forse perfino decisiva. Nel calcio non c’è niente di scontato, questo è vero, ma nel doppio confronto non ci può essere storia. Come ha dimostrato la sfida di ieri se la squadra di Italiano gioca il suo calcio per la Cremonese è dura tenere il ritmo. Ai ragazzi di Ballardini la volontà non manca, ma tutto il resto sì, anche se qualche occasione l’hanno avuta. Il gol di Cabral è una perla, la partita di Barak da applausi, le parate di Terracciano una certezza, il rigore di Gonzalez una sentenza. Semmai, se proprio vogliamo trovare un difetto alla squadra viola, è che dovrebbe imparare ad essere più cinica, a concretizzare di più le occasioni che crea. Una riflessione va fatta. Anche perché adesso le partite sono tutte decisive e basta niente per sbagliare strada. Detto questo teniamoci stretta la vittoria di Cremona, che è quello che serviva alla Fiorentina, e partita dopo partita pensiamo anche al resto. Al campionato e alla Conference Legue. Crederci è un dovere, provarci un obbligo".