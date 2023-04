REP. FI., La C. Italia per tornare alla vittoria in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Spostando l'attenzione sulla partita di questa sera, l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, afferma che l'adrenalina portata dal raggiungimento della finale di Coppa Italia, potrebbe servire come benzina per ritrovare un successo in campionato che manca da tre giornate. In campionato la corsa all'Europa è più complessa, ma il raggiungimento dell'ottavo posto, con i venti di tempesta che da Nyon soffiano sulla Juventus e su una sua possibile esclusione dalle competizioni Uefa, potrebbe essere comunque una fiche da giocare in extremis.