REP. FI., L'opinione: "Un paio caselle per capire tutto"

>All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Stefano Cappellini in tema Fiorentina. Di seguito un estratto: "Perché fin qui tutto bene, ma mancano un paio di caselle importanti per capire se la Viola riparte davvero più forte e competitiva di quella della stagione delle due finali. La speranza è che in difesa non arrivi un Marcio Santos e, del resto, non c’è più un Cecchi Gori a promettere cene con Sharon Stone al nuovo arrivato. Con il Genoa si comincerà a capire se è stata più brillante la pesca argentina nostra o quella di Gilardino con Retegui, soprattutto si potrà valutare con il metro delle partite vere se ci sono le basi per evitare gli errori dello scorso anno, e cioè una rovinosa partenza a handicap in campionato".