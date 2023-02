REP. FI., L'opinione: "Senza obiettivi nella terra di nessuno"

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in tema Fiorentina. Di seguito un estratto: "Chissà se anche con i suoi giocatori Italiano parla attraverso il sito del club. E chissà che non sia saltata la connessione quando ha detto che si dovevano svegliare. Ormai la Fiorentina galleggia in quella terra di nessuno, senza ambizioni e senza prospettive. Teniamoci strette le coppe, solo quelle possono salvare la stagione. A proposito, va bene che Jovic e Cabral non sono il massimo, ma siamo sicuri che la scelta di partire con Kouamé al centro del tridente sia stata quella giusta? Mah. Contro una Juve onestamente bruttina, la squadra viola non ha quasi mai dato l’impressione di poter far svoltare la partita. Nemmeno il finale disperato di Italiano ha cambiato le cose in campo. L’arrembaggio dei suoi giocatori ha fatto un po’ di rumore, però non è servito a niente. Servirebbe proprio un successo scaccia crisi, una vittoria che restituisca fiducia a un gruppo smarrito. E che permetta a Italiano di respirare un po’. Già, ci vorrebbe, ma chissà se il Braga è d’accordo. Vedremo".