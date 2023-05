REP. FI., L'opinione: "Questa Fiorentina non molla mai"

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese riguardo la partita di ieri tra Salernitana e Fiorentina. Di seguito un estratto: "È una corsa a ostacoli il viaggio della Fiorentina in campionato. Dalla partita di ieri ci sono alcuni spunti su cui riflettere in vista dei prossimi impegni. Il primo riguarda la testa. Questa Fiorentina non molla mai. Poi c’è l’aspetto fisico. La squadra di Italiano sta bene e si vede. Dunque, bene la testa e bene le gambe, però, quello che non funziona sono le continue disattenzioni. I primi due gol di Dia sono stati un regalo, e pure il rigore. Ora quello che ci preoccupa di più è la semifinale con il Basilea. Lì servirà la Fiorentina con la stessa testa e la stessa intensità che abbiamo visto ieri, ma con un’attenzione diversa".