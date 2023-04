REP. FI., L'opinione: "Prova del 9. Tutti promossi, ma..."

FirenzeViola.it

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Stefano Cappellini (intervenuto ieri ai nostri microfoni) in tema Fiorentina, con in primo piano la vittoria di Cremona. Di seguito un estratto: "Nove vittorie di seguito, che altro dire? Non erano scarsi loro, siamo noi che abbiamo cominciato a essere grandi. Monumento a Vincenzo Italiano, che in meno di due anni ha fatto un lavoro straordinario e dimostrato di sapere cambiare in corsa. La rosa è ampia ampia e preziosa ora che anche i nuovi hanno ingranato. Diciamo la verità, all’appello manca un solo giocatore: Jovic. Troppo poco ciò che ha mostrato a Firenze per quelle che erano le aspettative. Ma se esplode, il botto potrebbe essere di quelli forti, di quelli belli. Le partite giuste per innescarlo non dovrebbero mancare. Sta a lui togliere a tutti l’impressione che sia lui l’artificiere di sé stesso".