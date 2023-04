REP. FI., L'opinione: "Con la voglia di prendersi tutto"

FirenzeViola.it

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in tema Fiorentina, con in primo piano la vittoria di Milano contro l'Inter. Di seguito un estratto: "Una squadra capace di infiammare i cuori e risvegliare l’orgoglio. Ma, soprattutto, una squadra capace di prendere tre punti a Milano contro l’Inter. Castrovilli che fa il difensore è la fotografia dello spirito di sacrificio della squadra viola. Tutti per uno, e meno male che c’è Dodò. Un’altra partita da fuoriclasse. Ma non è stato l’unico, sia chiaro. La squadra di Italiano ha iniziato alla grande il suo mese più difficile. Senza troppi fronzoli ma con la convinzione dei propri mezzi e la convinzione di chi ha deciso di riprendersi il suo futuro. Un campionato da giocare fino in fondo, una Coppa Italia su cui puntare la Conference per festeggiare in Europa. Bello, no? Nessuno ci avrebbe scommesso, ma dopo la partita con l’Inter ci è venuta voglia di prenderci tutto. A cominciare dalla finale di Coppa Italia".