REP.FI., L'editoriale: "Ma ora bisogna correre in Serie A"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Repubblica Firenze è possibile leggere un fondo di Giuseppe Calabrese, che analizza il pareggio di ieri tra Fiorentina e Maccabi Haifa, proiettandosi anche sul futuro: "E ora dimentichiamoci di tutto, azzeriamo l’entusiasmo per il passaggio di turno in Conference e l’amarezza per il futuro di Italiano. La Fiorentina deve cancellare le emozioni e pensare a rimettersi in corsa per un posto in Europa League. Battere l’Atalanta, solo questo conta adesso. Passa da lì il campionato della squadra viola, che non ha ancora mollato la presa ma se torna da Bergamo con zero punti si mette in una posizione molto difficile.

Forse irrecuperabile. Per cui bene aver festeggiato ieri sera, bello il ritorno in campo di Dodò, ma è già tempo di guardare oltre. La Fiorentina ieri sera ha tirato fuori di nuovo il suo pragmatismo, e nonostante una piccola leggerezza ha tenuto a bada il piccolo Maccabi. E di certo questo passaggio di turno è un buon viatico per la sfida contro Gasperini e la sua Atalanta".