REP.FI, L'attacco e la gestione di Nico Gonzalez

L'edizione fiorentina di Repubblica dedica spazio alla questione attacco per la Fiorentina con la gestione di Nico Gonzalez che sarà piuttosto delicata per Italiano ed il suo staff. Come ricorda il quotidiano, l'asso argentino non è al top e tornerà solo tra giovedì e venerdì con un probabile unico allenamento in vista del Milan. Andrà gestito anche perché poi inizierà un tour de force fino al termine della stagione: Nico va gestito per ritrovare il migliore Gonzalez. Una scelta logica sul cammino di una Fiorentina che tramite il suo argentino ( e non solo, sia chiaro) vuol puntare alla conquista di un trofeo.