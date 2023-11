REP. FI, Italiano ritrova Kayode: può giocare già domani

Michael Kayode è pronto al rientro: Repubblica Firenze si concentra su questa bella notizia per la Fiorentina e Vincenzo Italiano. L'esterno classe 2004, out dalla gara col Cukaricki, potrebbe avere ampio spazio già contro il Genk, per un ritorno che risolve a Italiano molti problemi sulla destra. Nel frattempo - scrive Repubblica - anche Mina è tornato a lavorare in gruppo. Emergenza in difesa che si sta sgonfiando, finalmente. Ranieri è pronto a dare il cambio a uno tra Milenkovic e Quarta, mentre nel caso Parisi potrebbe tornare a sinistra.

Italiano sorride per le opzioni ritrovate e già spendibili da domani sera, al Franchi. Per quanto riguarda il contesto, saranno 1300 i tifosi del Genk a Firenze. Un numero che allarma il Comune, con l'assessore allo sport Cosimo Guccione che ha chiesto ieri tutele in vista della complicata giornata di domani.