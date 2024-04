REP.FI, Italiano e l'impresa in 12 mesi: tornare in finale

FirenzeViola.it

Se il campionato sta raccontando di una Fiorentina che non riesce a tenersi ai ritmi di chi lotta per la Champions, è altrettanto vero che sia in Coppa Italia che in Conference il discorso è nettamente differente. Lo scrive l'edizione fiorentina di Repubblica presentando la partita di stasera contro il Viktoria Plzen.

Se davvero la Fiorentina avrà appreso fino in fondo le lezioni del passato recente, allora non potrà fallire l’approccio di stasera. Ambiente che si preannuncia caldo, compatto, per la prima volta nei quarti di una competizione europea e pienamente convinto di poter fare l’impresa e regalarsi un sogno. Ma anche Italiano potrebbe ripetere nel giro di dodici mesi un’impresa davvero straordinaria: ovvero riportare la sua squadra, ancora una volta, fino all’ultimo atto. Per poi a fine stagione dirsi addio.