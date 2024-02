REP.FI., Italiano cambia e rimescola ma la sconfitta è pesante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Su Repubblica (Firenze) quest’oggi si analizza la sconfitta patita dalla Fiorentina al Via del Mare. Secondo il quotidiano c’era stata tutta la mano di Vincenzo Italiano nel ribaltone che aveva portato i Viola in vantaggio dopo uno dei peggiori primi tempi che si siano visti nel corso della stagione.

Il tecnico gigliato, in mancanza di esterni offensivi, aveva messo Nzola sulla destra e ridisegnato l’assetto di una squadra che fino a quel momento era sembrata in totale confusione, sorretto dalla spinta dei 300 supporters viola che avevano raggiunto il Salento e mostrato uno striscione con un eloquente “Di fronte a voi quelli che non vi tradiranno mai”. Italiano ci ha provato a cambiare, rimescolare, spostare e ragionare, ma il black-out in pieno recupero infligge ai suoi una delle sconfitte più pesanti della stagione.