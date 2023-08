REP. FI., Il fortissimo legame tra Viola e Argentina

FirenzeViola.it

Come evidenziato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, quello tra la Fiorentina e l'Argentina è un legame fortissimo, storico. I colori viola e albiceleste che si fondono insieme, così come le bandiere del paese sudamericano che per anni hanno preso posto allo stadio Franchi. Soprattutto per omaggiare a ogni partita un campione come Batistuta. Ma non solo. Adesso è il momento di Beltran, senza caricarlo di eccessivi desideri ma con la speranza che possa far sognare tutti i tifosi viola.