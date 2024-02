REP. FI., I motivi del tracollo, tra stizza e malessere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Repubblica, oggi in edicola, analizza le "zavorre" che stanno limitando la Fiorentina in quest’ultimo periodo. Di sicuro una parte delle spiegazioni è da ricercarsi nel morale a terra misto al nervosismo - si legge - L’impressione, almeno a vederla giocare in campo, è che questa Fiorentina non si diverta più. Bonaventura è il simbolo del malessere.

Il suo agente nei giorni scorsi ha rivelato tutti i problemi affiorati sul discorso del rinnovo di contratto. Anche Biraghi a fine partita col Bologna è apparso piuttosto nervoso. Così come non passano inosservati alcuni gesti di stizza dei giocatori viola: come se fosse saltato qualcosa, come se quell’unità d’intenti verso un obiettivo comune fosse venuta meno.