REP. FI, Freni finiti, basta: urge segnale di Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giuseppe Calabrese, collega de la Repubblica, sulle pagine odierne del quotidiano ha dato le sue riflessioni in merito al ko della Fiorentina con l’Inter: “Italiano è stato chiaro, la società sa quello che serve, i soldi ci sono, il tempo anche. Basta avere le idee chiare e qualche operazione già ben avviata. È qui che si decide tutto. I problemi in attacco non sono stati ancora risolti e lasciare tutto così rischia di compromettere una stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni. Le altre squadre si stanno organizzando, la vivacità in classifica dimostra che tutto è possibile, ma ora ci vuole un segnale da parte di Commisso.

Questo non è più il tempo delle parole o delle promesse, ma quello della concretezza. Il tandem su cui Italiano sta portando a spasso la sua squadra ha i freni finiti, la discesa è appena iniziata e c’è il rischio di andare a sbattere. Qui bisogna fare come al Giro d’Italia o al Tour, una sistematina in corsa e si riparte. Perché lasciarsi sfuggire questa occasione sarebbe un errore imperdonabile. L’impressione è che in queste settimane la Fiorentina - intesa come società - si sia fatta distrarre dal problema dello stadio e abbia dimenticato che la priorità è il mercato.

Gli affari di mercato che possono far crescere un gruppo che ha fatto un inizio di stagione straordinario (Supercoppa a parte) e ora ha bisogno di una spintarella per non perdere l’abbrivio. Sempre che i freni funzionino, altrimenti alla prima curva si rischia di finire contro il muro. Quello dei rimpianti”.