REP.FI., Franchi, bomba disinnescata con le incognite

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene data una lettura specifica della vicenda Franchi, alla luce delle rivelazioni fatte ieri dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Come scrive il quotidiano, la "bomba Franchi" è stata disinnescata in tempo per la campagna elettorale. Tavola «apparecchiata» per Sara Funaro, o per chiunque verrà dopo Nardella. Ma con la solita incognita dei 100 milioni mancanti per la copertura sempre sul tavolo.

Dopo 6 mesi di cazzotti e accuse e di fronte ai neri nuvoloni che si addensano da giorni in arrivo dal governo su un possibile definanziamento completo dello stadio fiorentino, il sindaco ha chiuso la prima tranche del fronte amministrativo più caldo in città con un colpo di teatro. Niente trasloco la prossima stagione per far posto ai lavori e Fiorentina sempre a Firenze anche dopo, annuncia il sindaco: «La Fiorentina potrà giocare al Franchi per tutta la stagione 2024-2025. Avremo sempre una capienza tra i 20 e i 22 mila posti. La fine lavori rimane fissata per dicembre 2026 in linea coi tempi Pnrr. Poi Padovani».