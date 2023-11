REP.FI., Fiorentina deve ripartire dalle proprie certezze

FirenzeViola.it

Il rinvio di Fiorentina Juventus, nonostante la richiesta dei tifosi viola, non è mai stato in discussione e quindi stasera al Franchi si giocherà. La sfida sarà soprattutto tra due ideologie di approcciare il calcio, quella di offensiva di Italiano e quella più tattica di Allegri. Vlahovic e Chiesa vorranno mettersi in mostra nello stadio che gli ha permesso di spiccare il volo; la Fiorentina vorrà riscattarsi dopo le due sconfitte di fila e tornare in corsa per l’Europa League.

Nonostante tutti però il clima è piuttosto sereno: i tifosi hanno caricato la squadra nell’allenamento di mercoledì a porte aperte, così come la cena che c’è stata la sera tra giocatori, staff e Rocco Commisso, che dopo la partita contro i bianconeri tornerà nuovamente negli Stati Uniti.

La Fiorentina deve ripartire dalle proprie certezze, cercando di non concedere spazi e di non ripetere gli stessi errori delle ultime settimane. Arthur sfida un passato e un allenatore che non gli hanno mai riconosciuto i giusti meriti. Davanti spazio a Beltran, dovrà capire che si tratta di una partita che non vale soltanto i classici tre punti.

Allegri intanto invita alla prudenza: “Giocare a Firenze è stimolante, con una squadra forte e propositiva. Loro sono attrezzati, sono un’antagonista per i posti in Champions. Nico Gonzalez è un giocatore importante, così come gli altri attaccanti. Bonaventura sta facendo cose straordinarie e poi c’è Arthur, che si è ripreso bene dagli infortuni”. Lo scrive quest’oggi la Repubblica di Firenze.