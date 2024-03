REP. FI, Errori viola non all'altezza. Poi c'è la zona Barak

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La zona Barak, ancora una volta. Lo si legge su la Repubblica (Firenze), che aggiunge: ancora Barak, che al quinto di recupero nel gelo ungherese trova il sinistro, su assist di Bonaventura, per la rete della vittoria al termine di una sfida infinita e sempre in bilico. Su un campo non all'altezza, la Fiorentina fa un passo avanti verso l’obiettivo della finale di Atene col ritorno tra una settimana che dovrà essere gestito.

Italiano compie alcune rotazioni ma senza snaturare più di tanto l’ossatura della squadra. Si attendeva risposte da Nzola e dopo due minuti l’angolano, su cross dalla destra di Kayode, trova di testa il suo quinto sigillo stagionale. La gara pare indirizzata, i viola attuano il giusto possesso palla. Ma poi incappano in una serie di disattenzioni e di errori non certo all’altezza dell’impegno. Fase difensiva da incubo, con ampi spazi lasciati agli avversari: squadra lunga, non compatta, con Duncan in difficoltà nel palleggio e una linea arretrata che si scompone e si apre.

Nella ripresa la Fiorentina approccia meglio e dopo una decina di minuti arriva il pari. Di nuovo vantaggio israeliano, altro pareggio viola. Poi il Maccabi Haifa rimane in dieci per il doppio giallo a Cafumana e Italiano inserisce Barak componendo un’inedita coppia in mediana insieme a Jack alla ricerca della vittoria. Dentro anche Sottil per cercare il guizzo finale, che arriva proprio all’ultimo secondo.