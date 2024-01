REP.FI., Entusiasmo alle stelle: 6mila viola a Reggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) ci si concentra sul fattore ambientale che ci sarà questa sera al Mapei Stadium, nella sfida tra il Sassuolo e la Fiorentina alla quale assisterà un numero elevatissimo di sostenitori ospiti. Come spiega il quotidiano, allo stadio saranno circa seimila i tifosi viola. Dagli ultras alle famiglie che hanno comprato biglietti anche fuori dal settore ospiti.

Tanta era la richiesta in un momento davvero esaltante per la Fiorentina. Così come potrebbe esserlo gennaio: tra campionato, Coppa Italia (martedì i quarti, gara secca, contro il Bologna al Franchi) e poi la Supercoppa in Arabia che metterà in palio il primo trofeo del 2024 tramite un’altra finale, la numero tre, nel giro di pochi mesi per i viola. Sarà fondamentale ripartire col piede giusto, dopo tre giorni di riposo e il ritorno al Viola Park in settimana per preparare la trasferta di stasera.