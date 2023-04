REP. FI., Dalle lacrime ai sogni: Nico, il campione ritrovato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze, rimanendo sempre in tema Nico Gonzalez, approfondisce la situazione dell'argentino, scavando anche nel recente passato, quando per un infortunio, dovette abbondare tra le lacrime e la rabbia il Mondiale in Qatar con la sua Argentina. Erano state settimane, fino ad allora, che avevano messo in discussione Gonzalez e il suo rapporto con la Fiorentina. Il tempo è trascorso, piano piano si è ripreso fino ad arrivare alla viglia della partita con il Lech. Presa parola in conferenza stampa, discorso da leader e conseguente prestazione d'autore. Italiano sorride, il vero Nico Gonzalez è tornato. E adesso tutti i tifosi viola sognano, insieme a lui, in grande.