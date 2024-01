REP. FI, Da Italiano l'assist per uno sforzo sul mercato

FirenzeViola.it

"Cosa mi attendo dal mercato? Niente, niente, a posto così. Non so che dirti, fammi un’altra domanda". Dalle parole di Vincenzo Italiano nel post-partita di Fiorentina-Inter all’accelerata sul mercato in queste ultime ore. Le trattative in casa viola si sono accese dopo il commento amaro del proprio timoniere, come scrive la Repubblica (edizione fiorentina). Domenica, ancora una volta, la sensazione è stata quella di una squadra che ha provato a lottare fino all'ultimo contro una compagine più attrezzata.

E per questo, per non lasciare niente di intentato in una stagione che fino a pochi giorni fa vedeva i viola al quarto posto, la società sembra decisa a potenziarla questa squadra. Non per competere per la Champions magari, ma per avere una candidatura più credibile all'Europa League. In questo senso si legge il raffreddamento della pista Ruben Vargas e la suggestione Albert Gudmundsson.

Scrive Repubblica: "D’altronde la sensazione rimane la medesima: quella di una Fiorentina con una forte identità, pienamente convinta dei propri mezzi, capace di mettere in crisi qualsiasi avversario. E alla quale però manca ancora qualcosa per definirsi completa e per non avere rimpianti in una stagione aperta a ogni possibilità".