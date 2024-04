REP. FI., Coppa Italia sinonimo di Europa e Supercoppa

FirenzeViola.it

Come scrive la Repubblica (Firenze), ci sono gare da non fallire. Sotto il profilo dell’approccio, dell’atteggiamento, della cura del dettaglio. Quella di stasera al Franchi (ore 21) contro l’Atalanta è una di quelle sfide crocevia della stagione. In palio l’andata delle semifinali di Coppa Italia ma, più in generale, la possibilità di centrare la terza finale consecutiva degli ultimi due anni e così tenere viva la strada che porta in maniera diretta alla prossima Europa League.

Non solo. Il ritorno nella finale di Coppa, come accaduto un anno fa, aprirebbe le porte anche della Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita per la seconda volta di fila. Oggi arriverà una squadra che lotta per un piazzamento Champions in campionato, che è arrivata fino ai quarti di Europa League (giocherà contro il Liverpool) e che contro i viola ormai da qualche anno sta duellando per conquistarsi il titolo di settima sorella alle spalle delle big di riferimento. Il lavoro sui giovani, gli investimenti, le plusvalenze, gli acquisti mirati e una programmazione che ha in Gian Piero Gasperini il suo maestro.