REP. FI., Commisso in Italia: adesso il mercato si accende

Dopo aver acquistato ben 8 giocatori, negli ultimi giorni il mercato della Fiorentina ha preso una piccola pausa dalle precedenti settimane vissute intensamente. Questo perché, riporta l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, si attende solo una cosa: il ritorno di Rocco Commisso a Firenze (atteso in Italia per il prossimo fine settimana). Priorità alla partita di Genova, ma dopo quest’ultima, tutte le trattative, più o meno imbastite in questo periodo, entreranno nella fase finale e il mercato viola si accenderà nuovamente per l'ultimo rush di calciomercato.