REP.FI, Cinque motivi per credere alla Champions

All'interno delle colonne odierne de La Repubblica di Firenze vengono analizzate le cinque virtù che potrebbero permetterei ai ragazzi di Vincenzo Italiano di raggiungere il sogno Champions.

Convinzione del gruppo.

A crederci sembra essere non soltanto la piazza, ma la squadra stessa, come testimoniato dale voci nei giorni passati di Kayode e Biraghi. La strada certo è ancora lunga, Italiano lo sa bene, ma l'entusiasmo spesso è la miglior cura per i giocatori.

Fattore Italiano.

7 punti in più rispetto ad un anno fa, 5 gol in più, 4 subiti in meno e una crescita anche dal punto di vista tecnico, che sembra definitivamente sbocciato. A ciò aggiungiamo il primo posto nel girone di Conference e il raggiungimento dei quarti di Coppa Italia. Il tutto spesso senza Bonaventura e/o Nico Gonzalez. Italiano ha creato un sistema (quasi) perfetto, è riuscito a mandare in gol 15 giocatori diversi ed ha fatto crescere, assieme al proprio staff, anche i portieri.

Beltran.

Terzo gol consecutivo in campionato che sono valsi 9 punti. L'argentino sta finalmente trovando la giusta continuità sotto porta nel momento in cui la squadra aveva maggiormente bisogno. In attesa che anche Nzola si riesca a sbloccare, Beltran sembra essersi finalmente preso l'attacco sulle spalle.

La sofferenza delle big.

Il Milan è in crisi, il Napoli peggio e le romane non riescono a trovare continuità di risultati. Vero, Bologna e Atalanta sono sempre lì a battagliare, ma in una stagione in cui i posti per andare nell'Europa dei grandi potrebbero essere addirittura cinque tutto può succedere.

Il mercato al momento giusto.

Italiano è stato chiaro: servono almeno un laterale destro di difesa che faccia rifiatare Kayode in attesa del ritorno di Dodo e un esterno d'attacco che possa completare un reparto che pecca ancora di incisività. Adesso la palla passa alla società.