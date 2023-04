REP. FI., Botta e risposta tra Commisso e la politica italiana

FirenzeViola.it

Durante la conferenza stampa di ieri, Rocco Commisso, ha tenuto a rispondere alle proposte che la politica italiana, con Matteo Renzi in prima persona, aveva fatto per la questione Franchi. Ovviamente, il riferimento, è alle parole del leader di Italia Viva sull'abbattimento delle curve. Chiara e precisa la conseguente risposta del patron viola: "Perché non è uscito con la sua proposta quattro anni fa? Questa è la politica italiana... ". A sua volta si è susseguita una replica di Italia Viva che spiegava il motivo del dubbio esposto da Commisso. Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo la conferenza, ha risposto apprezzando la fiducia del presidente gigliato sul progetto del restyling. Allo stesso tempo però, sempre Nardella, ha preso atto che Commisso, in questo progetto, non metterà un euro.