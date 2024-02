REP. FI., Beltran il raggio di sole nel momento buio

FirenzeViola.it

"Beltran e Belotti prove d’intesa a caccia del gol". Lo scrive la Repubblica (edizione Firenze), che si concentra sulla possibile coesistenza dei due attaccanti e anche e soprattutto sul momento di Lucas Beltran. è lui il raggio di sole in questo momento buio. Cinque reti nelle ultime otto partite, uno dei migliori score in questo periodo, secondo solo a Lautaro e Vlahovic.

L'argentino, scrive Repubblica, ha faticato ad adattarsi: Italiano lo ha dosato e cercato di capire, schierandolo sia da unica punta che come trequartista. Mai come esterno, piuttosto Nzola decentrato, ma non il Vikingo. Una scelta ponderata, precisa, nell’intenzione di mettere nelle migliori condizioni un giocatore che ha nel suo repertorio l’attacco degli spazi, l’abilità nel duettare coi compagni e, non secondario, la mentalità di chi crede e lotta su ogni pallone, basti vedere i gol fotocopia con Monza e Lecce. Su questo atteggiamento, comune anche con Belotti, spera di ripartire da una squadra più viva e coinvolta in tutte le fasi del gioco, a iniziare dai propri attaccanti.