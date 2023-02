REP. FI., Bel successo appannato da parole di Rocco

Giuseppe Calabrese, su La Repubblica Firenze, ha commentato con un editoriale la vittoria di ieri sera in Coppa Italia contro il Torino: "È stato Luka Jovic (più del gol di Ikoné) a spingere la Fiorentina verso le semifinali di Coppa Italia. Proprio lui, il giocatore più criticato della stagione viola. Ci voleva un a vittoria così per riportare un po’ di entusiasmo e tenere in ballo tutti gli obiettivi. La finale di Coppa Italia non è un traguardo irraggiungibile, anzi. La Fiorentina, come si era già visto all’Olimpico, si sta piano piano ricompattando, e se cresce in gioco e convinzione può saltare i prossimi ostacoli. Dispiace solo che il presidente Commisso abbia approfittato del palcoscenico della Coppa Italia per fustigare i giornali del gruppo Rcs e il calcio italiano, appannando così il bel successo della sua squadra. Quando si vince è sempre facile parlare (dopo certe sconfitte la Fiorentina è rimasta in silenzio...), ma il dopo partita in tv è fatto per discutere di calcio. E comunque il dissenso bisogna imparare ad accettarlo, anche quando le critiche possono sembrare feroci".