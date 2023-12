REP. (FI), Assalto al Toro. Poi confronto Italiano-società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quella col Torino è una sfida che può dare alla Fiorentina la soddisfazione di stazionare almeno per una notte al terzo posto in classifica, sognando la Champions League che manca dalla stagione 2009/10. Poi si apriranno anche le porte del mercato di gennaio e come riporta la Repubblica (edizione di Firenze), dopo la gara col Sassuolo, Italiano e la società si incontreranno per delineare le strategie tra entrate e uscite con l’obiettivo di accontentare quei giocatori che fin qui hanno avuto pochissimo spazio (e che hanno bisogno di continuità) e consegnare al tecnico viola quegli elementi che potrebbero completare la rosa in vista delle competizioni nelle quali la Fiorentina è impegnata con la volontà di arrivare fino in fondo.

Tornando al match di oggi, “occhio al Torino”, aggiunge il quotidiano. Per la qualità e la compattezza del suo gruppo, e per l’abilità di Juric in panchina. Esito tutt’altro che scontato per questa sfida che però, ai viola potrebbe portare la terza vittoria consecutiva.