REP. (FI), Arthur l'orologio. Futuro, dipenderà molto da lui

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

la Repubblica (Firenze) nella sua edizione di oggi si concentra sull’ottima stagione che sta disputando Arthur. La sensazione è che il brasiliano a Firenze si sia ritrovato, è tornato centrale nel gioco, in uno schieramento disegnato su misura da Italiano dove l’ex Barça non ha sostituti con le sue stesse caratteristiche.

Andando sui numeri, nell’ultima gara col Monza ha segnato il 95% nel rapporto tra passaggi effettuati e riusciti. È anche per distacco il giocatore con più passaggi in assoluto, ben 874. Come un orologio, il pallone passa sempre da lui. Arthur è anche il calciatore viola che ha la percentuale più alta di passaggi completati con successo: 93% in campionato, 95% in Conference League. Anche a livello offensivo si nota il suo impatto: non calcia, non segna ma ha già realizzato 24 passaggi chiave per i propri compagni. Il secondo miglior viola dietro soltanto a Bonaventura (25). La sua importanza nella Fiorentina è sugli occhi di tutti.

È ancora presto per parlare del suo futuro, aggiunge il quotidiano: la Juventus paga i 6 milioni di ingaggio per il prestito e ne chiede 20 per il diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che adesso pensa soltanto a tenersi su questi ritmi per trascinare la Fiorentina e riprendersi quel che alcune esperienze negative gli avevano tolto. Il tempo, d’altronde, è ancora nelle sue mani.